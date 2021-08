Po ogłoszeniu decyzji padały mocne słowa o nacjonalizacji czy kradzieży banku . Leszek Czarnecki, który kontrolował go i był przewodniczącym rady nadzorczej Idea Banku, nie mógł pogodzić się z decyzją BFG i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (formalnie zrobiła to rada nadzorcza banku). Zresztą nie on jeden nie zgadzał się z decyzją o przymusowej restrukturyzacji. Jak udało się nam ustalić, skarg do WSA wpłynęło ponad 200, m.in. od poszkodowanych w aferze GetBacku. Ci mieli za złe BFG, że w ramach resolution Bank Pekao nie przejął roszczeń związanych z obligacjami windykatora, co mocno utrudni obligatariuszom odzyskanie pieniędzy. Idea Bank pośredniczył w dystrybucji papierów GetBacku o wartości kilkuset milionów złotych.