Dlaczego niemiecki sąd zajmuje się Nord Streamem? Gazprom walczy o wyłączne prawo do użytkowania gazociągu, a jego zarejestrowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 AG 11 czerwca 2021 r. złożyła wniosek o przyznanie statusu operatora rury. Tymczasem w świetle unijnych przepisów operator nie powinien być spółką kontrolowaną przez właściciela rury i dostawcę gazu, czyli Gazprom. Nie jest więc wykluczone, że w razie odmowy derogacji Gazprom musiałby sprzedać spółkę operatorską, a przynajmniej pakiet kontrolny. To niezależny operator ma bowiem dopuszczać strony trzecie do infrastruktury przesyłowej i wyznaczać opłaty tranzytowe. Na kwestię taryfy zwrócił też uwagę Majewski, mówiąc, że chodzi o to, by uwzględniała ona koszty całości gazociągu NS2, a nie tylko poszczególnych jego części. – Dopiero poddanie tego gazociągu jurysdykcji unijnej może spowodować, że jego działanie będzie w mniejszym stopniu szkodliwe dla europejskiego rynku – podkreślał.