Dotychczas Toyota była uznawana za firmę, która przez półprzewodnikowy wstrząs przechodziła dość dobrze. A to dlatego, że po tsunami w 2011 r. i wynikającej z niego katastrofy elektrowni atomowej w Fukushimie firma postanowiła zobligować swoich poddostawców do tego, by gromadzić odpowiednie zapasy podzespołów pozwalające przetrwać ewentualne późniejsze kryzysy. W efekcie jeszcze niedawno wskazywano, że ogólnoświatowe niedobory spowodują najwyżej zmniejszenie rocznej produkcji spółki w Japonii o 1 proc., a do czerwca zakłady w Stanach Zjednoczonych pracowały, wykorzystując 90 proc. mocy produkcyjnych.