Według oficjalnej narracji wygranymi Polskiego Ładu są pracownicy – szczególnie ci najniżej uposażeni. Spójrzmy na fakty. Według kalkulatora udostępnionego przez MF osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie za pracę (2800 zł brutto) zyska na zaproponowanych rozwiązaniach 137 zł. W przypadku wynagrodzenia zbliżonego do przeciętnego (5167 zł brutto – tyle, ile wynosiła średnia płaca w 2020 r.), korzyść podatkowa kurczy się do 35 zł miesięcznie. Dla zarabiających do ok. 11 tys. zł brutto reforma ma być neutralna. To zapewne rezultat „ulgi dla klasy średniej”. Aby ją obliczyć, należy posłużyć się wzorem wymagającym przemnożenia przychodów z pracy przez 0,06684549, pomniejszenia rezultatu o kwotę dokładnie 4572 zł i podzieleniu ostatecznego wyniku działania przez 0,17. Dlaczego akurat 0,17 i czy współczynnika nie dało się zaokrąglić np. do trzeciego miejsca po przecinku? Nie wiadomo.

„Historyczna” obniżka podatków sprowadza się do tego, że w najlepszym wypadku podatnik zaoszczędzi nominalnie sto kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Niezbyt to imponujące, zwłaszcza że wynika nie tyle z odważnej reformy obniżającej klin podatkowy, ile z dostosowania wysokości kwoty wolnej z poziomu właściwego dla nisko rozwiniętych państw afrykańskich do średniego europejskiego pułapu. Oszczędność podatkowa będzie jednak realnie jeszcze skromniejsza. Polski Ład zakłada bowiem równolegle podwyżkę obciążeń dla przedsiębiorców, a ci – co oczywiste – uwzględnią wyższą daninę w cenach sprzedawanych produktów i usług. Tak samo jak uwzględnili choćby podatek cukrowy czy rzekomo „nieprzerzucalny” na klientów podatek bankowy.

Słyszymy, że dla opisanego rozwiązania nie ma alternatywy. Że skoro chcemy zwiększać nakłady na opiekę zdrowotną i obniżać (choćby symbolicznie) klin podatkowy dla najmniej zarabiających, to ktoś musi za to zapłacić, i że musi być to akurat najmniejszy polski biznes. To jednak nieprawda. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pokazał bardzo jasną kontrpropozycję dla projektu realizującego Polski Ład. Można ją streścić następująco: zwiększmy składkę zdrowotną przedsiębiorców, ale stopniowo i nie tak znacząco. Pozostawmy ryczałtowość (stałą, niezależną od dochodu lub przychodu wysokość) składki. Niech za pozostałe elementy Polskiego Ładu zapłacą nie ci, którzy w trudzie budują swoje skromne majątki, lecz ci, którzy faktycznie mają w Polsce podatkowe eldorado – korzystające z agresywnej optymalizacji korporacje. Wystarczy wspomnieć, że ponad 60 proc. podatników podatku CIT nie płaci go w ogóle. ZPP opublikował niedawno raport o największych firmach francuskich – okazuje się, że niektóre z nich otrzymują więcej pomocy publicznej, niż zapłaciły podatku. Jeśli zatem celem MF jest sprawienie, by system podatkowy był trochę bardziej sprawiedliwy, może zamiast zwiększać obciążenia rachitycznej klasy średniej i polskich przedsiębiorców, należałoby sprawić, by ci, którzy podatków w Polsce w ogóle nie płacą, a korzystają z naszej infrastruktury i z dostępu do rynku, zaczęli wreszcie się uczciwie rozliczać i płacić chociaż 1 proc. przychodu? To pomysł warty, bagatela, kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.