W ciągu trzech lat publikacji danych widać tendencję do wzrostu znaczenia stałych składników wynagrodzenia – kosztem premii. „Średnia relacja wynagrodzenia zmiennego do stałego dla osób o wysokich zarobkach spadła z 139 proc. w 2018 r. do 129 proc. w 2019 r.” – podaje EBA. W Polsce było to 81 proc. Ograniczenie udziału premii w wynagrodzeniach ma służyć zmniejszeniu ryzyka podejmowanego przez menedżerów.