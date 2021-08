Rezultat przebił oczekiwania analityków, który spodziewali się wzrostu w skali roku w okolicach 0,7 proc. Stało się tak za sprawą większej niż przewidywano konsumpcji (która wzrosła o 0,8 proc.), dość dobrym rezultatom eksportu (wzrost o 2,9 proc.) i inwestycji firm (wzrost o 1,7 proc.). – Mam bardzo mieszane uczucia co do tego wyniku – stwierdził jednak komentując dane minister gospodarki Yasutoshi Nishimura. – Naszym priorytetem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. To bardzo źle dla gospodarki, że ta sytuacja się przeciąga – dodał.