Eksperci od lat wskazują na problem doraźności polskiej polityki gospodarczej bez stałych odniesień strategicznych. Uczciwie przyznać należy, że Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju była tu chlubnym wyjątkiem – nawet jeśli niedoskonała, to faktycznie rząd traktował ją poważnie. Tymczasem same losy Ministerstwa Rozwoju wskazują, że pomysł na zarządzanie gospodarką zbyt często jest zdeterminowany tym, kto zasiada w ministerialnym gabinecie. Powstało w 2015 r. z połączenia Ministerstwa Gospodarki z resortami infrastruktury i rozwoju – chodziło o to, by umocować kompetencje Mateusza Morawieckiego, który z czasem zajął się też resortem finansów. Po objęciu przez niego fotela premiera, gdy brak było następcy o podobnej sile politycznej – rozbito je między resorty inwestycji i rozwoju a przedsiębiorczości i technologii. Po kolejnych wyborach parlamentarnych zdecydowano się jednak wskrzesić MR, żonglując przy okazji podległymi mu działami. Jarosław Gowin , przejmując urząd, przejął jeszcze działkę pracy, która teraz po jego dymisji wróciła do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.