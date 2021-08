To, że w II kw. zobaczymy silny, dwucyfrowy wzrost gospodarczy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, było oczywiste. W 2020 r. w Polskę uderzyła pandemia, a wprowadzane w celu powstrzymania COVID-19 restrykcje, doprowadziły do recesji. Teraz gospodarka mocno odbija – między początkiem marca a końcem czerwca urosła, licząc rok do roku, o rekordowe 10,9 proc. Wyraźne przyspieszyła też dynamika wzrostu w porównaniu z I kw. W tym ujęciu PKB w II kw. – oczyszczone z czynników sezonowych – podskoczyło o 1,9 proc.

Dla analityków dane są potwierdzeniem scenariusza, w którym gospodarka urośnie w tym roku o ponad 5 proc., chociaż w kolejnych kwartałach dynamiki wzrostu nie będą już tak imponujące jak w okresie marzec–czerwiec. Co ciekawe, odrabiamy epidemiczne straty w znacznie szybszym tempie niż zachód Europy. Polsce, podobnie jak USA, udało się to zrobić już w II kw. Strefa euro będzie musiała na ten moment poczekać najpewniej do przełomu tego i przyszłego roku.

Dawid Pachucki, ekonomista ING Banku Śląskiego, wskazuje, że sam wzrost cen towarów przyspieszył do 4,6 proc. z 3,8 proc. w czerwcu. – To m.in. efekt szybszego wzrostu cen mebli (9,1 proc. r/r wobec 5,5 proc. w czerwcu). W Polsce rośnie popyt na mieszkania, które trzeba wyposażyć – podkreśla.

Ceny usług w lipcu zwiększyły się o 6,2 proc. r/r. Dynamika była zbliżona do tej z poprzedniego miesiąca. To m.in. efekt wzrostu kosztów turystyki zorganizowanej za granicą (o 10,7 proc. w lipcu, po 6,5-proc. spadku w czerwcu) i w turystyce krajowej (8 proc., wobec 6 proc. w czerwcu) i wyższych cen w restauracjach (6,1 proc. w lipcu, wobec 5,7 proc. w czerwcu). – Polacy, po poluzowaniu restrykcji, korzystają z wcześniej niedostępnych powszechnie usług – przyznaje Pachucki.

O ile dane o tempie wzrostu PKB nie są dla Rady Polityki Pieniężnej zaskoczeniem, o tyle wysoka dynamika w przypadku cen powinna zrobić wrażenie na władzach monetarnych. Ekonomiści są przekonani, że jesień upłynie w RPP na dojrzewaniu do podniesienia stóp procentowych. Szczególnie że wzrost cen konsumenckich raczej nie odpuści. – Nie można wykluczyć, że do końca 2021 r. inflacja pozostanie powyżej 5 proc. r/r – prognozuje Adam Antoniak, analityk z Banku Pekao.

– Rynek także oczekuje pierwszej podwyżki stóp już w listopadzie – przypomina Antoniak, ale przyznaje, że dla decyzji RPP istotne będą opinie prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ten zaś woli poczekać na to, co przyniesie gospodarce czwarta fala pandemii i przekonuje, że wysoka inflacja jest przejściowa. Tyle że do listopada wpływ kolejnych wzrostów zakażeń na koniunkturę powinien być znany. Jednocześnie kolejne fale COVID-19 nie robią już takiego spustoszenia w gospodarce jak na początku epidemii. Dlatego nawet jeśli RPP nie zacznie działać pod koniec roku, to na początku przyszłego raczej zdecyduje się zacząć cykl podwyżek stóp procentowych. ©℗