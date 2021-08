Zdaniem Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas, to efekt tego, że producenci mają coraz większą pewność co do zasad sprzedaży i transportu. Dodatkowym czynnikiem są zdecydowanie wyższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych na rynkach światowych.