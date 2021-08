Plan zakłada pięcioletnie wydatki o łącznej wartości 973 mld dol., z czego ok. 550 mld dol. to całkowicie nowe środki na pobudzenie gospodarki . Reszta pochodzi z funduszy, które normalnie byłyby corocznie przydzielane.

W pakiecie znalazły się również inwestycje niezwiązane z samym transportem – ich wartość to ok. 266 mld dol. Z tego 73 mld dol. mają stanowić projekty poprawiające wydajność sieci energetycznej, 65 mld dol. będzie przeznaczone na rozwijanie dostępu do szerokopasmowego internetu, a 55 mld dol. na poprawę infrastruktury wodnej, tak by ułatwić dostęp do wody pitnej m.in. poprzez wymianę ołowianych rur.