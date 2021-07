Część opłaty reprograficznej trafi na fundusz, który będzie dofinansowywał ubezpieczenia nieubezpieczonych dotąd artystów. Opłata reprograficzna jest uczciwą, stosowaną w wielu krajach rekompensatą dla twórców za dozwolony użytek publiczny, czyli za to, że za darmo coś odtwarzamy czy słuchamy muzyki w urządzeniach elektronicznych. W Polsce od lat artyści jej nie dostają, choć we wszystkich cywilizowanych krajach twórcy ją otrzymują. Reprezentanci artystów, czyli organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi, podczas konsultacji zgodzili się podzielić tymi pieniędzmi z grupą najuboższych artystów. Zdecydowana większość polskich artystów dysponuje bowiem bardzo ograniczonymi środkami do życia. Nie każdy jest celebrytą – chodzi m.in. o członków orkiestr, chórzystów, poetów, wielu muzyków, aktorów itp. Sytuacja ta wymaga zatem systemowej regulacji i my to wreszcie – po latach – chcemy zrobić.