Zarzuty dotyczą też praw pracowników. Według wnioskodawców wspomniany art. 6 różnicuje sytuację zatrudnionych co do swobody wykonywania przez nich obowiązków w określone dni (w zależności od tego, czy pracodawca jest objęty jednym z wyjątków). Na podobnej zasadzie kwestionowany jest też art. 5, który przewiduje sam zakaz, czyli niemożność powierzania pracy lub wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Taki przepis – zdaniem Konfederacji Lewiatan – narusza zasady ochrony pracy, wolności jej wykonywania, równości oraz proporcjonalności (czyli m.in. art. 24, art. 31 ust. 3 i art. 65 ust. 1 konstytucji). Jego skutkiem jest pozbawienie pracowników części dotychczas wykonywanej pracy, a w rezultacie zmniejszenie ich dochodów. We wniosku do TK podkreślono, że taka ingerencja prowadzi do grupowych zwolnień w niektórych branżach, powoduje obniżenie dochodów lub zwiększenie wymiaru obowiązków w dni dotychczas wolniejsze.