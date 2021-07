Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku, zwraca jednak uwagę, że takie porównanie nie jest doskonałe. – Jest tu trochę pułapek. Na przykład to, że dane o przeciętnym zatrudnieniu słabo pokazują, czy wypracowywane są nadgodziny. Albo czy statystyki dotyczące zatrudnienia poprawnie pokazują powroty do pracy. Być może w trakcie pandemii doszło do dużej zmiany w zakresie form zatrudnienia. W sektorze przedsiębiorstw nadal zatrudnienie jest niżej niż rok wcześniej, a równocześnie liczba ubezpieczonych w ZUS jest wyraźnie powyżej poziomów sprzed pandemii – wyjaśnia.