Uruchomiony przez producenta oprogramowania Symfonia Pakiet Wsparcia dla Firm - to szansa na cyfryzację przedsiębiorstw w zakresie finansów i księgowości, kadr i płac oraz wsparcia sprzedaży. W ramach Pakietu, z dofinansowania z puli 2 mln złotych, będą mogły skorzystać firmy, które ze względu na pandemię zwlekały do tej pory z decyzją o inwestycji w cyfryzację biznesu. Pakiet będzie dostępny aż do wyczerpania środków.

Symfonia to polski producent oprogramowania, jeden z największych dostawców systemów ERP dla firm z sektora MŚP. Z jego oprogramowania w modelu subskrypcyjnym stale korzysta ponad 35 tysięcy klientów. Wspierając pracę polskich przedsiębiorców już od lat 90. wie, jak dużą rolę odgrywa cyfryzacja firmy – zwłaszcza w czasie kolejnych blokad działalności gospodarczej. Wymiana dokumentów, obsługa pracowników, czy kontakt z klientem okazały się dla wielu firm z sektora MŚP bardzo dużym wyzwaniem w momencie, gdy fizyczny kontakt nie był możliwy.

Pomoc w kryzysie

Jak mówi Piotr Ciski, prezes Symfonii, część przedsiębiorców zdecydowała się na szybki zakup systemów informatycznych, by zachować ciągłość swojej działalności. Jednak wiele firm wstrzymało inwestycje w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń upatrując w takim działaniu potencjalnego zabezpieczenia na czas ewentualnych kolejnych lockdownów. Jak podkreśla, to może się okazać pułapką dla małych przedsiębiorców, gdyż często ich konkurenci czas zamrożenia gospodarki wykorzystali na cyfryzację. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów w kluczowych pionach operacyjnych wiele spółek zyskało znaczną przewagę, która może okazać się kluczowa przy możliwej następnej fali pandemii.

- Polskie firmy z sektora MŚP potrzebują szybkiej informatyzacji, bo w aktualnych warunkach społeczno-gospodarczych szybko tracą na rzecz dużych przedsiębiorstw, a także mniejszych firm zagranicznych, które są znacznie lepiej scyfryzowane. Dlatego przeznaczyliśmy 2 miliony złotych i uruchomiliśmy Pakiet Wsparcia dla Firm, z którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą bezpiecznie zainwestować w cyfryzację i wykorzystać szanse, jakie daje aktualny wzrost gospodarczy – mówi Ciski.

Prezes podkreśla, że dziś informatyzacja firmy nie wymaga już tak dużych inwestycji czy długoletnich planów wdrożenia. W mniejszych biznesach już za kilkaset złotych można wyposażyć firmę w podstawowe systemy finansowo-księgowe, które łatwo wdrożyć i w krótkim czasie zobaczyć efekty takich zmian.

To jednak wciąż pieniądze, które trzeba wydać. Zauważa to Agnieszka Kozak, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy w firmie ZORIUS.PL, która jest partnerem Symfonii m.in. na Śląsku i w Małopolsce. Twierdzi, że decyzja o przeznaczeniu środków na wdrożenie oprogramowania, chociażby wspierającego wymianę dokumentów z kontrahentami, to dla wielu przedsiębiorców trudny wybór. Podstawowy dylemat to czy jednak zabezpieczyć się na przyszłość, czy przyspieszyć transformację cyfrową i dzięki temu skorzystać z ożywienia gospodarczego w swoim otoczeniu.

- Jestem przekonana, że dzięki Pakietowi Wsparcia dla Firm mniejszym przedsiębiorcom łatwiej będzie w bezpiecznych warunkach zdecydować się na stopniowe unowocześnianie swojej działalności –zapewnia Kozak.

Na co pieniądze z programu

Pakiet Wsparcia dla Firm to kilka rodzajów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w cyfryzacji ich działalności biznesowej. Podstawową jest Bon Cyfryzacyjny, czyli preferencyjne warunki zakupu oprogramowania biznesowego w formie subskrypcji. Jego uzupełnieniem jest Bon Instalacyjny, który przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z prawidłową instalacją oprogramowania.

Co ważne - beneficjenci mogą uzyskać wsparcie w pozyskaniu dodatkowego zewnętrznego finansowania, m.in. w formie leasingu na preferencyjnych warunkach.

W ramach Pakietu przedsiębiorcy mają do dyspozycji oprogramowanie dostarczane przez Symfonię, które pomoże w:

kadrach i płacach, w tym przy samoobsłudze pracowników (takiej jak m.in. składanie wniosków urlopowych online, wsparciu pracy zdalnej),

finansach i księgowości wraz z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacją z klientem w przypadku biur rachunkowych,

zarządzaniu sprzedażą i magazynem, w tym powiązaniu działalności handlowej z kanałem e-commerce.

Kluczową korzyścią Pakietu Wsparcia dla Firm są nie tylko preferencyjne warunki inwestycji, ale także bezpieczeństwo finansowe. W zależności od wybranej formy wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności nawet do 9 miesięcy, a w przypadku trudnej sytuacji finansowej w ogóle zrezygnować z zakupionej subskrypcji.

Program wspierany jest przez sieć ponad 200 partnerów technologicznych i biznesowych firmy Symfonia w całej Polsce po to by z dofinansowania i wsparcia instalacyjnego programów mogli skorzystać przedsiębiorcy we wszystkich województwach.