Od wtorku w prowincji Henan we wschodnich Chinach spadło tyle deszczu, ile wynosi tam średnia suma ośmiomiesięcznych opadów. Zmarło co najmniej 25 osób, a ponad 200 tys. ewakuowano. Dotkniętych zostało kilkanaście miast, w tym Zhengzhou – stolica prowincji.

Przerwana została działalność co najmniej kilku międzynarodowych firm , które w Zhengzhou mają linie produkcyjne. – Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe zakłady DFL w Zhengzhou w Chinach zostały częściowo dotknięte skutkami katastrofy, a produkcję tymczasowo wstrzymano. Wszyscy nasi pracownicy są bezpieczni – powiedziała DGP Dorota Pajączkowska z firmy Nissan. Nie wpłynie to jednak na dostawy do Europy. – Żaden z modeli przeznaczonych na rynek europejski nie jest produkowany w Chinach – tłumaczy Pajączkowska.

Prezes zarządu Biomass Energy Project Wojciech Skarbonkiewicz w rozmowie z DGP mówi, że jest za wcześnie, by oceniać, czy powodzie w Chinach odbiją się na europejskim biznesie. Bydgoska firma współpracuje na co dzień z producentem medycznych urządzeń terapeutycznych Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd, która swoją siedzibę ma w zalanym regionie. – Nie otrzymywaliśmy jeszcze żadnych sygnałów. Często jest tak, że firma w jednym miejscu ma produkcję, a w innym magazyn, więc tak naprawdę dopiero za 2–3 tygodnie dowiemy się, jak to wpłynie na naszą sytuację – wyjaśnia Skarbonkiewicz.