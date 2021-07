Pomimo fali opadów, które przetoczyły się przez kraj, według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, w ubiegłym tygodniu w 15 województwach mieliśmy wciąż suszę rolniczą. Największe problemy dotyczą północy kraju – województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

Najwięcej powodów do zmartwień mają plantatorzy rzepaku – na wskazanych obszarach udział powierzchni zagrożonej suszą wynosi ponad 20 proc. W przypadku Wielkopolski sięga nawet 40 proc. O nieco mniejszych kłopotach mogą mówić też uprawiający zboża jare czy krzewy owocowe – w trzech najbardziej dotkniętych województwach zagrożony obszar to ok. 5–10 proc. całości upraw. Jak podkreślają eksperci, przelotne opady nie poprawią sytuacji, intensywne opady mogą z kolei wymywać powierzchnię pól.

Zdaniem analityków, brak wody przełoży się na słabsze tegoroczne żniwa. – Bazując tylko na zmianach parametru zasięgu suszy rolniczej oraz zmianach w areale zasiewów w kraju można oceniać, że zbiory zbóż podstawowych i mieszanek będą w Polsce niższe niż w 2020 r. – mówi Mariusz Dziwulski, ekspert ds. rynków rolnych w PKO BP. Zeszły rok był jednak rekordowy – według GUS polscy rolnicy zebrali 33,3 mln ton zbóż – o ok. 4,3 mln więcej niż rok wcześniej.

Uprawiający zboża nie powinni też narzekać na ceny. – Zbiory zbóż w skali globalnej w sezonie 2021/2022 prawdopodobnie wzrosną. O cenach decydować będzie popyt na rynkach światowych, który obecnie jest wysoki. Prognozy wskazują na utrzymanie wysokiego importu zbóż przez Chiny – dodaje ekspert PKO BP.

– W tym roku rolnicy z różnych części kraju mogą mieć zupełnie odmienne doświadczenia. Jedni narzekają na brak wody, drudzy alarmują o lokalnych podtopieniach – wskazuje Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Z gradem problem mają przede wszystkim sadownicy. – Gradobicia dotknęły większości upraw sadowniczych: region grójecki, lubelski czy sandomierski. Grad w największym stopniu niszczy jabłka czy gruszki, które po jednym uderzeniu stają się nieatrakcyjne dla konsumentów , a przez to ich cena na skupie znacznie maleje. W mniejszym stopniu dotyczy to również malin i borówek. Tym samym część rolników została bez przychodu – mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, a jednocześnie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Właśnie dlatego organizacja po raz kolejny wezwała do wprowadzenia systemowej reformy w ubezpieczeniach rolniczych. Sadownicy podkreślają bowiem, że w tym roku pula państwowego wsparcia okazała się niewystarczająca. – Obecnie system działa tak, że do składek ubezpieczeniowych dopłaca budżet państwa . Tych pieniędzy okazało się jednak zdecydowanie zbyt mało – w budżecie zarezerwowano ok. 25 proc. z potrzebnej kwoty 1,4 mld zł. Wielu rolników nie mogło więc skorzystać z takiej opcji. Dlatego zwróciliśmy się z postulatem upowszechnienia ubezpieczeń na wypadek takich wydarzeń za zasadzie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Rolnicy w całym kraju mieliby obowiązek ubezpieczania się, a ze składek wypłacane byłyby pieniądze gospodarstwom poszkodowanym w danym sezonie – mówi prezes Związku Sadowników RP.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że nie zostawi poszkodowanych – trwa już przyjmowanie wniosków o odszkodowania za szkody powstałe w wyniku suszy, a służby przy wojewodach szacują też inne straty. Na tej podstawie zakres wsparcia będą określać specjalne komisje funkcjonujące przy wojewodach.

W niektórych regionach upalna pogoda wraz z opadami spowodowała inny problem – szybkie dojrzewanie zarówno wczesnych, jak i późniejszych odmian owoców. – Producenci często sadzą odmiany o różnym czasie dojrzewania po to, by utrzymać podaż na podobnym poziomie przez dłuższy czas. Teraz, po stosunkowo chłodnej wiośnie, za sprawą dużej wilgotności i ciepła dochodzi do spiętrzenia zbiorów – odmiany zaczynają dojrzewać w bardzo krótkim odstępie czasowym – mówi Witold Boguta. To według niego może doprowadzić do spadku cen. – Dobrym przykładem jest borówka, za którą na skupach płaci się 9 zł. Oznacza to zejście poniżej kosztów produkcji, ale mamy nadzieję, że to sytuacja przejściowa – tłumaczy Witold Boguta.

Jak na razie trudno ocenić, jak zjawiska pogodowe wpłyną ostatecznie na ocenę całego sezonu. Pomimo przeciwności rolnicy i analitycy podkreślają, że sytuacja w znacznej części kraju jest dużo lepsza niż choćby dwa lata temu, gdy niemalże wszystkie uprawy objęła dotkliwa susza. – Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak gradobicia i podtopienia, mogą wpływać lokalnie na spadki produkcji. Szeroki zakres ich występowania mógłby oddziaływać na ceny żywności, jednak na tę chwilę nie znamy skali strat, jakie wywołały one w Polsce i na zachodzie Europy – mówi Mariusz Dziwulski. – Czynnikami pogodowymi, które w największym stopniu wpływają na zmienność cen produktów rolnych w kraju, jest występowanie suszy rolniczej oraz wiosennych przymrozków, które mają negatywny wpływ na produkcję owoców. Przymrozki w Polsce w 2021 r. wystąpiły na koniec kwietnia, co mogło spowodować straty w uprawach owoców, niemniej z uwagi na opóźnienie wegetacji nie muszą być one tak znaczące. Nie ma więc podstaw do oczekiwania istotnych wzrostów cen w kolejnych miesiącach. Zasięg suszy rolniczej w Polsce dotychczas był nieznacznie większy niż w 2020 r. – dodaje.