Inny nasz rozmówca z rządu podchodzi do sprawy ostrożniej. – Wielokrotnie wyjeżdżaliśmy z Brukseli przekonani, że jest wspaniale, po czym okazywało się, że jest inaczej, bo sprawa wracała do antypolskiej biurokracji, dla której Polska jest idealnym tematem zastępczym – przekonuje. Uważa, że KE celowo opóźnia cały proces, by wywrzeć presję na Polskę w sprawach niekoniecznie związanych z samym planem odbudowy. – Dyskusje o KPO stają się ideologiczne. KE, znajdująca się pod silną presją europarlamentu, grilluje nas przy każdym temacie, teraz próbują wplątać w to wszystko wyrok TK czy sprawy dotyczące praw osób LGBT. Trochę utrudnia to relacje, ale czy my mamy się zgadzać na wszystko, co KE proponuje? Ewidentnie jest jakaś nerwowość w Komisji, chyba spowodowana wyborami w Niemczech – ocenia rozmówca DGP.