500 mln euro (ok. 592 mln dol.) to niewiele ponad 1 proc. obrotów spółki Alphabet, do której należy Google, w pierwszym kwartale tego roku (55,3 mld dol.). Ale nie jest to jedyna sankcja finansowa, jaką właściciel największej wyszukiwarki musi zapłacić nad Sekwaną. W czerwcu ten sam urząd wymierzył koncernowi 220 mln euro kary za faworyzowanie własnych usług na rynku reklamy internetowej. W ramach ugody z regulatorem Google zobowiązał się do zmiany swoich praktyk w tym segmencie.