Biały Dom przed weekendem dodał do czarnej listy 14 chińskich przedsiębiorstw. W wykazie znajdują się m.in. placówki badawcze (np. Chińska Akademia Elektroniki i Technologii Informacyjnych) i firmy technologiczne, które dostarczają rozwiązania władzom w Pekinie. Chodzi m.in. o Chengdu Xiwu Security System Alliance tworzące systemy wykorzystywane przez straż graniczną czy pochodzące z prowincji przedsiębiorstwa dostarczające oprogramowanie do monitorowania mniejszości narodowych, w tym również ludzi zamkniętych w obozach pracy. Jak uzasadniono, wykluczone instytucje są „zamieszane w łamanie praw człowieka i nadużycia związanie z wdrażaniem chińskiej kampanii represji, masowych zatrzymań i inwigilacji za pomocą zaawansowanych technologii wymierzonych w Ujgurów, Kazachów i innych członków muzułmańskich grup mniejszościowych w Regionie Autonomicznym Sinciang”.

Można się spodziewać, że Pekin jeszcze uważniej będzie przyglądał się zachodnim firmom, dla których tamtejszy rynek pozostaje kluczowy, i będzie podsycał antyzachodnie nastroje. Chodzi m.in. o firmy odzieżowe, które jeszcze w ubiegłym roku odżegnywały się od pozyskiwania bawełny z chińskich obozów pracy. Władza potraktowała apel jako zniewagę i nawoływała do bojkotu zachodnich producentów. Choć poruszenie na chińskich portalach społecznościowych wybuchło jeszcze w marcu, to koncerny odcinające się od przemocy względem Ujgurów do dziś boleśnie przekonują się o efektach.