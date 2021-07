– Otrzymałem odpowiedź, że zrobiłem nadpłatę w ZUS. W związku z czym powinienem zwrócić się do ZUS z wnioskiem o zwrot nadwyżki. Po uregulowaniu sprawy rządowa pomoc zostanie mi wypłacona – mówi Jacek Czauderna, właściciel sieci restauracji, i dodaje, że tak właśnie zrobił. – W ZUS dowiedziałem się, że nadpłata nie zostanie mi zwrócona, bo zostały ujawnione jakieś nieprawidłowości z lat poprzednich. Nie otrzymałem jednak odpowiedzi, o jakie nieprawidłowości chodzi i dlaczego nie było o nich mowy, kiedy wypłacano mi pierwsze świadczenie w ramach tarczy 1.0 – tłumaczy Jacek Czauderna, który do dziś nie doczekał się wyjaśnienia w swojej sprawie, a tym samym wypłaty rządowej dotacji z tarczy 2.0. Dlatego złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.