EBC zdecydował się na zmianę celu inflacyjnego z poziomu „blisko, ale poniżej 2 proc.” na symetryczny cel w wysokości 2 proc. Co z tego wynika w praktyce? „Pozwoli to na tolerowanie ewentualnych odchyleń w górę inflacji od celu, co powinno oznaczać mniej restrykcyjną politykę pieniężną” – tłumaczą ekonomiści Santander Bank Polska. Mniej restrykcyjną, czyli łagodniejszą, a to oznacza, że gospodarki Eurolandu nie muszą się martwić, że w najbliższych miesiącach bank centralny pozostawi je bez wsparcia.