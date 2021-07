W obliczu rynkowych niedoborów na całym świecie Państwo Środka planuje wchodzić w coraz bardziej opłacalną technologiczną niszę. W tym tygodniu należącej do chińskiego kapitału Nexperii udało się nabyć 100 proc. akcji w Newport Wafer Fab – to największy brytyjski producent mikrochipów. Fabryka mieści się w południowej Walii, zatrudnia ok. 450 osób. Jej wydajność to ok. 35 tys. sztuk na miesiąc. Ceny transakcji nie ujawniono, CNBC wycenia ją jednak na ok. 63 mln funtów.