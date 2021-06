Lidera stara się gonić Poczta Polska, choć automaty do paczek stanowią zdecydowaną mniejszość w jej sieci punktów odbioru przesyłek. – Do końca przyszłego roku udostępnimy klientom 2 tys. nowych maszyn – zapowiada Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty. Wszystkich punktów odbioru paczek Poczta ma 15 tys., z czego 4,7 tys. we własnych placówkach. Inne to sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski i saloniki prasowe RUCH, automaty paczkowe znajdują się zaś w Biedronkach i sklepach Lewiatan. Do sieci punktów odbioru, których do końca 2022 r. ma być 20 tys., trafia co piąta pocztowa przesyłka.