W nowej ustawie ma znaleźć się doprecyzowana definicja przeważającej działalności handlowej. Dziś jest to działalność wskazana we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Poza tym dla podmiotów chcących korzystać ze zwolnienia zostaje wprowadzony wymóg prowadzenia ewidencji przychodów z podziałem na działalność uprawniającą do zwolnienia i pozostałe. – Dzięki temu będzie można łatwo ustalić, czy deklarowana przeważająca działalność jest nią faktycznie i uprawnia do ulgi. To ma być narzędzie, które pomoże Państwowej Inspekcji Pracy w czasie kontroli. Natychmiast potwierdzi prawdziwość deklaracji lub obnaży ich fałszywość – podkreśla Janusz Śniadek.

W nowelizowanej ustawie zostanie też doprecyzowane, kto może stać za ladą w niedzielę. Ma to być najbliższa rodzina i do tego nie będzie mogła za pomoc otrzymać wynagrodzenia.

Janusz Śniadek podkreśla, że warto walczyć o wolną niedzielę w handlu, bo to szansa na szybsze odrobienie strat związanych z COVID-19 w innych branżach. – Dzięki wolnej niedzieli zyskuje gastronomia, hotelarstwo, turystyka lokalna czy branża rozrywkowa, jak kina czy teatry. Te branże w okresie pandemii ucierpiały dużo bardziej niż handel i to one dużo bardziej potrzebują pomocy – podkreśla Janusz Śniadek.

To właśnie jej wejście w działalność pocztową, a tym samym otwarcie drzwi w niedziele dla klientów wywołało ogromne poruszenie na rynku. To bowiem największy konkurent Biedronki i Lidla, największych sieci w kraju. Zdaniem ekspertów istniało więc zagrożenie, że i te zdecydują się na taki krok. Choć ta pierwsza w rozmowie z DGP przyznała, że na razie nie ma takiego planu. Mimo że w niedziele niehandlowe działają już trzy franczyzowe Biedronki oraz kilka innych w związku z tym, że są usytuowane na wyłączonych z zakazu dworcach.

– Sieć zawsze działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Co do zasady sklepy Biedronka należące do Jeronimo Martins Polska działają od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe – słyszymy w biurze prasowym.