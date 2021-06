To niejedyne wsparcie ze strony zwycięzcy przetargu – jak przyznają przedstawiciele Forum Ekonomicznego, mogą liczyć na ich wsparcie także w innych kwestiach. – Ostatni element, który braliśmy pod uwagę, analizując oferty, to chęć odciążenia nas od dodatkowych zadań. My przygotowujemy debaty i zapraszamy gości, ale przecież trudno wyobrazić sobie uroczysty wieczór bez koncertu. A to wymaga dużych nakładów pracy i środków. Dlatego bardzo ucieszyliśmy się, gdy uzyskaliśmy deklarację, że nasi partnerzy to zorganizują, a nawet pomogą nam przewieźć gości z lotniska czy dworca we Wrocławiu do Karpacza – mówi przewodniczący rady programowej Forum.