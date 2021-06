Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego Instytut Studiów Wschodnich, jako organizator Forum Ekonomicznego, postanowił nawiązać sześcioletnią współpracę z konsorcjum dolnośląskim złożonym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocław, Gminy Karpacz i kilku partnerów komercyjnych. Przedstawiona przez nich oferta współpracy przy organizacji Forum okazała się najlepsza i po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji pozwoliła na to, by powracając do normalności, odbudować Forum Ekonomiczne po pandemii do dawnej skali. Krynica i województwo małopolskie okazały się niegotowe do aktywnej i szerokiej zmiany swojego dotychczasowego podejścia do Forum Ekonomicznego.