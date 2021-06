Zmiany uderzą w dużej mierze w polskich hodowców drobiu, dla których chów klatkowy to podstawowa forma działalności – pochodzi z niej ok. 80 proc. produkcji, podczas gdy w całej UE to ok. 48 proc. Polska jest jednym z liderów produkcji jaj. Zgodnie z danymi Eurostatu z 2019 r. z wynikiem 14,6 proc. całego rynku zajmujemy pozycję wicelidera (za Hiszpanią z wynikiem 15,8 proc.). Mamy się czym pochwalić także w eksporcie. Tu także zajmujemy drugie miejsce (22 proc. eksportu UE), ustępując jedynie Holandii, której eksport stanowi ok. 40 proc. całej UE.