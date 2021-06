O ile kategorie produktów, po które sięgali kupujący po raz pierwszy, nie budzą zaskoczenia – były to elektronika i sprzęt AGD, kosmetyki oraz artykuły dla domu – to już miejsce zakupów tak. Okazuje się, że w pierwszej kolejności nowi kupujący na odległość udawali się na Allegro – wybrało je 59 proc. osób. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD, a na trzecim AliExpress. Zdaniem ekspertów to świadczy o sile, jaką wypracowały sobie polska platforma i sklep na polskim rynku.