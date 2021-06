Wszystkie te filary mogłyby równie dobrze znaleźć się w dowolnym dokumencie stworzonym w Brukseli. Jeśli ktoś chciał doszukiwać się więc w dokumencie Ministerstwa Rozwoju wizjonerskich przełomowych tez stojących w kontrze do współczesnego myślenia o europejskiej produkcji – mógł poczuć się zawiedziony. Z drugiej strony pragmatyczne niezawracanie kijem Wisły może stanowić atut – łatwiej będzie zrealizować zamierzone cele bez sprzeciwu UE . Trudno też, by pod tak postawionymi problemami nie podpisała się większość przedstawicieli opozycji, która krytykuje rząd za niepłynięcie z europejskim mainstreamem.

Wiele branż czekało na dokument, w którym faktycznie rząd określi priorytety i zauważy ich problemy. Dotychczas część z nich, przede wszystkim te, w które bezpośrednio uderza unijna polityka klimatyczna, przy rosnących kosztach produkcji czuło się wręcz porzuconymi przez władzę. Dokument daje nadzieję, że rząd weźmie pod uwagę ich trudną sytuację i postara się pomóc. „Wreszcie rządzący sami piszą o tym, na co my wskazujemy od lat” – przyznają przedstawicieli branż uznanych za kluczowe, podkreślając przy tym, że wreszcie odbyły się realne konsultacje, podczas których słuchano ich bolączek.

Diagnozy są słuszne, jednak jak zawsze gorzej z receptami. Autorzy dokumentu podkreślają, że pandemia przemodelowała podejście do przemysłu – i im wcześniej polski sektor weźmie to pod uwagę, tym lepiej. Trudno się nie zgodzić, ale już w samym tym akcie widać też, że bardzo trudno dostosować biurokratyczną machinę do nowych trybów tak, by działała „na bieżąco”. Dobitnym przykładem jest to, że w samym PPP kilkukrotnie posiłkowano się danymi makroekonomicznymi z… 2018 r. W obliczu szybkich zmian to wręcz prehistoria.