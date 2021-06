Pociągnięcie do odpowiedzialności szefów VW to niejedyna podobna informacja w ostatnich dniach. W maju były prezes japońsko-francuskiego sojuszu Renault-Nissan Carlos Ghosn wytoczył dawnemu pracodawcy sprawę, w której domagał się odszkodowania w wysokości 15 mln euro za nieuzasadnione zwolnienie i utracone w wyniku tego środki. Holenderski sąd przychylił się jednak do wersji koncernu i nie dość, że oddalił roszczenie byłego prezesa, to jeszcze nakazał mu zwrot 5 mln euro bezzasadnego wynagrodzenia z okresu od kwietnia do listopada 2018 r. Sam werdykt to kolejna odsłona sporu o jego zbyt duże wynagrodzenie. W 2019 r. miał stanąć w tej sprawie przed japońskim sądem, jednak w ostatniej chwili uciekł do ojczystego Libanu. Tymczasem w Kraju Kwitnącej Wiśni sądzone są osoby odpowiedzialne za wypłatę nienależnych pieniędzy i pomagające Ghosnowi w ucieczce.