Dotąd sądziłem, że Chińczycy po prostu okazali się mądrzejsi od nas, wschodnich Europejczyków. Skąd się ta mądrość bierze? To już temat na osobne rozważania. Dość powiedzieć, że ta mądrość polegała na tym, że zamiast (jak my czy potem Rosjanie) rzucać się na rady zachodnich ekspertów w stylu Jeffreya Sachsa i robić pod ich dyktando terapię szokową, postawili na zmiany stopniowe. Isabella Weber uważa jednak, że była to nie tyle mądrość, co raczej łut szczęścia. Chiny swój kurs na reformy socjalizmu zaczęły przynajmniej dekadę później niż Polacy oraz dwie dekady po Węgrach i Jugosłowianach. Efekt był taki, że gdy w 1988 r. chińska delegacja pojechała do Belgradu i Budapesztu rozmawiać o reformatorskich doświadczeniach bratnich demoludów, to wróciła do Pekinu przerażona. W Europie Wschodniej Chińczycy zobaczyli bowiem wybuchową mieszkankę anemicznego wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji. I już wiedzieli, że tamtejsze systemy polityczne tego nie przetrwają.