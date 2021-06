– To przypomina nieco historię nadprzewodników, materiałów zdolne do przewodzenia prądu elektrycznego w sposób bezstratny. Co z tego, że odkryto je już dawno, skoro dalej wszystkie do działania potrzebują bardzo niskich temperatur, po usunięciu których cała magia znika – tłumaczy prof. Janusz Szklarzewicz. W efekcie nadprzewodniki stosuje się wyłącznie tam, gdzie to niezbędne – nie opłacają się np. w sieciach przesyłowych, za pomocą których energia elektryczna trafia do domów. Trudno sobie wyobrazić, ile mogłoby kosztować chłodzenie do minus 270 st. C tysięcy kilometrów takiej infrastruktury.