Dlaczego opisując własne dochody, tak bardzo się mylimy i dlaczego robimy to w sposób systematyczny – czyli dlaczego osoby gorzej sytuowane mają tendencję do przeszacowywania ich wysokości w porównaniu do reszty społeczeństwa, a osoby lepiej sytuowane do ich niedoszacowania? Takie zjawisko można wytłumaczyć tym, że najczęściej obracamy się wśród osób do nas podobnych – zarówno pod względem sytuacji zawodowej, jak i dochodowej. Nasi znajomi to osoby, które poznaliśmy na studiach i w pracy. Są więc do nas podobni pod względem stylu życia i poziomu zarobków . Tak samo, jak rodzice znajomych naszych dzieci. Najczęściej to oni stanowią tę „resztę społeczeństwa”, a więc grupę odniesienia, do której porównujemy własną sytuację i dochody. Oczywiście i od tej reguły istnieją wyjątki, jednak nie zmieniają one ogólnego wniosku, że dobrze się czujemy wśród ludzi do nas podobnych.