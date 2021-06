. Składkę na NFZ przedsiębiorcy płacą do ZUS, ale ponieważ jest to ryczałt, dla Zakładu istotna jest jedynie informacja, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą. Zmiana wymusi, by ZUS otrzymywał także informacje o ich dochodach, które będą podstawą do naliczania składki. To wymaga zarówno zmian prawnych, jak i w systemach informatycznych ZUS. Pytanie, czy Zakład otrzyma na to wystarczająco dużo czasu. Będzie to kolejna systemowa korekta, co może spowodować powrót do dyskusji, czy Zakład nie powinien przejąć od KAS funkcji poboru podatków.