Sama Białoruś jest za to mocno zorientowana na handel z Rosją i innymi byłymi republikami ZSRR. Jak zauważa Wojciech Mroczek z departamentu statystyki NBP w artykule dla „Obserwatora Finansowego”, w 2019 r. na kraje UE (już bez Wielkiej Brytanii) przypadało tylko 18,5 proc. białoruskiego eksportu i 17,9 proc. importu ‒ jest to najniższy udział UE w handlu wśród wszystkich gospodarek europejskich. Białoruś odgrywa skromną rolę w unijnym handlu. W 2019 r. przypadało na nią zaledwie 0,3 proc. unijnego eksportu oraz 0,2 proc. importu. Pod względem wartości Białoruś była 37. odbiorcą towarów pochodzących z UE wśród krajów trzecich i dopiero 49. dostawcą towarów do UE. Według danych publikowanych przez miński Biełstat, na które powołuje się Mroczek, w 2019 r. na Rosję przypadało 42 proc. białoruskiego eksportu i 56 proc. importu. Relatywnie duży udział, zwłaszcza po stronie eksportu, mają także pozostałe kraje do 1991 r. tworzące ZSRR. Jeśli nie liczyć krajów bałtyckich, przypada na nie 17 proc. eksportu i 5 proc. importu.