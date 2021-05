W marcu do Polski trafiło kolejne 47 tys. ton, co oznacza, że ten rok również zapowiadał się rekordowo. Przedstawiciele branży wysłali nawet w tym miesiącu list do premiera, by naciskał na Komisję Europejską na rzecz szybszego wprowadzenia mechanizmu ochrony granic, który ograniczyłby sprowadzanie cementu spoza UE . Wydarzenia na Białorusi mogą sprawić, że postulat ten może być spełniony w sposób inny, niż się spodziewali. Innym takim sektorem jest petrochemia. Paliwo z Białorusi produkowane z ropy kupowanej z Rosji po preferencyjnych cenach konkuruje z tym z należących do Orlenu litewskich Możejek. Zakaz importu towarów zza Buga to także potencjalna szansa na to, by więcej miejsca na europejskim rynku mieli polscy producenci. Wartość białoruskiego eksportu paliw i produktów petrochemicznych przekracza 1 mld euro.