Szczególnie że 93 proc. wybierających się na czerwcowy weekend planuje wypoczynek w kraju. Do tego nie zamierzają oszczędzać. Prawie połowa przeznaczy na wyjazd od 300 do 500 zł, a ponad 30 proc. jeszcze wyższą kwotę. Zdaniem ekspertów te pieniądze trafią przede wszystkim do gastronomii. Zaledwie co trzeci badany nocleg planuje w hotelu lub agroturystyce. Na większe odbicie muszą też jeszcze zaczekać biura podróży. Tylko co czwarta osoba zadeklarowała wypoczynek podczas weekendu czerwcowego za granicą, a tylko 6,5 proc. skorzysta przy tym z usług pośrednika. Dlaczego? Jednym z powodów są obowiązujące wciąż obostrzenia. Poza tym wiele osób z wyjazdem wstrzymuje się do czasu zaszczepienia i uzyskania odporności.