Wśród bogatszych państw pojawił się jednak postulat, by zasady zmienić. Unia miałaby przejść z kryterium PKB na efektywność kosztową, co oznaczałoby redukowanie emisji tam, gdzie przynosi to bardziej widoczne efekty. A więc w krajach, które do tej pory redukowały mniej. By dalej redukować emisje, Francja, która większość energii pozyskuje z atomu, musi „szukać” emisji w innych sektorach gospodarki takich jak produkcja czy transport. Tymczasem w „krajach węglowych” można uzyskać duże cięcia przełączając np. mniejsze ciepłownie nieobjęte systemem ETS z węgla na gaz. Polska zabiegała, by w konkluzjach zapisano utrzymanie kryterium PKB. Ostatecznie nie udało się porozumieć i teraz decyzję podejmie KE , która nie jest zobowiązana wytycznymi europejskich przywódców. Ursula von der Leyen jest jednak za tym, by PKB pozostało głównym kryterium.

– KE może nie być przekonana do efektywności kosztowej, bo to oznaczałoby daleko idące zmiany w działaniu rozporządzenia – mówi DGP Adam Jarubas, europoseł PSL. Jak podkreśla, taka zmiana jest bardziej prawdopodobna w perspektywie dochodzenia do celu neutralności klimatycznej wyznaczonego na 2050 r., a nie na 2030 r.

Inna kwestia to podział pozwoleń na emisję CO2. Według przedstawianych w Brukseli wyliczeń, Polska w 2018 r. otrzymała tylko 72 proc. uprawnień na pokrycie krajowych emisji, a pozostałe 28 proc. przedsiębiorstwa musiały kupić za granicą. Jeszcze w ubiegłym roku przy dużo niższych cenach pozwoleń resort klimatu szacował, że wpływy do budżetu z ETS w ciągu 10 lat mogą wynieść 100 mld zł (50 proc. powinno być przeznaczane na wskazane w dyrektywie o ETS cele środowiskowe). Dodatkowo dochody ze sprzedaży 2 proc. pozwoleń z unijnego rynku mają trafiać do Funduszu Modernizacyjnego na unowocześnianie energetyki w krajach naszego regionu. Aż 43 proc. z tego funduszu ma płynąć do Polski do 2030 r. Z tych pieniędzy finansowane będzie wytwarzanie i wykorzystanie energii z OZE, efektywność energetyczna, magazynowanie energii i modernizacji sieci energetycznych, wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych. Niedawno Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o handlu emisjami, która wdroży w kraju wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Senatorowie chcieli przy okazji zwiększyć przejrzystość wydatkowania wszystkich środków uzyskiwanych ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji CO2. Teraz te dochody nie są „znaczone” w budżecie. Senat zaproponował, by 100 proc. tych środków było przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.