Według brytyjskich danych początkowy okres umowy brexitowej najbardziej odbił się na relacjach z sąsiednią Irlandią. W styczniu 2021 r. eksport do Irlandii ze Zjednoczonego Królestwa spadł o miliard funtów – do poziomu 1,1 mld funtów. Oznacza to zjazd niemalże o połowę w porównaniu z miesiącem wcześniej. W tym przypadku najbardziej ucierpiały sektory żywności, przewozu zwierząt i chemii. Istnieje jednak szansa, że po pełnym odmrożeniu gospodarki wróci do poziomów sprzed umowy – w marcu eksport wyniósł już 1,8 mld funtów.