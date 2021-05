Ale to się może zmienić, bo Ministerstwo Finansów przymierza się do zmian w podatku Belki. Na razie resort niechętnie dzieli się szczegółami, ale twierdzi, że pracuje nad obniżeniem stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych, takich, gdzie pieniądze lokuje się na dłużej niż rok. Ma to być elementem większego planu zachęt do długoterminowego oszczędzania, co z kolei ma pomóc w budowie krajowego kapitału. To jedno z haseł, jakie przyświecało autorom rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.