W rezultacie od stycznia do marca 2021 r. eksport żywności na Wyspy zmalał rok do roku aż o 17 proc. Paweł Wyrzykowski tłumaczy słaby wynik także efektem dobrego końca 2020 r., kiedy to niektórzy odbiorcy ze względu na dużą niepewność co do tego, jak miały się kształtować zasady handlu i transportu od 1 stycznia 2021 r., zwiększyli swoje zakupy z Polski. W efekcie w IV kw. ub.r. eksport do Wielkiej Brytanii był o 15 proc. większy niż rok wcześniej.