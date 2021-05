Zmiany mogą objąć też e-papierosy (7 proc. rynku), które również zawierają nikotynę. Mimo że już dziś podlegają obostrzeniom wprowadzonym przez dyrektywę, to KE wskazuje, iż można zrobić więcej. Główne obawy dotyczą tego, że nie wiadomo do końca, jak wpływają na zdrowie (pojawiają się zarzuty, że mogą przyczyniać się do problemów m.in. kardiologicznych), a także, że mogą być dla najmłodszych furtką do tradycyjnych papierosów. Pełnych dowodów na to nie ma, ale autorzy tej opinii uważają, że lepiej dmuchać na zimne. Jak piszą „należy jednak zbadać, czy istnieje możliwość rozwinięcia lub doprecyzowania niektórych przepisów, takich jak wymogi dotyczące wielkości pojemników lub etykietowania, stosowania aromatów, stosowania płynów beznikotynowych oraz przepisów dotyczących reklamy”. – Było tylko kwestią czasu, kiedy KE dojdzie do wniosku, że rynek tych produktów należy uregulować w takim samym stopniu jak tradycyjnych papierosów – przyznaje przedstawiciel jednego z koncernów tytoniowych. Jednak Piotr Zieliński, prezes Stowarzyszenia Vaping Association Polska, uważa, że w przypadku Polski zaostrzenie przepisów nie będzie specjalnie zauważalne. – Już dziś rynek e-papierosów podlega ostrym ograniczeniom w zakresie sprzedaży, reklamy i promocji – zaznacza.