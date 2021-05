– Jeśli się wypłaci wynagrodzenie bez uwzględnienia zamrożenia, o jakim mówi ustawa okołobudżetowa, to w mojej opinii jest to nieprawidłowe – mówi Rafał Adamus, prof. Uniwersytetu Opolskiego, autor komentarza do ustawy kominowej. „Powyższe przepisy mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących (ius cogens), co oznacza, że nie mogą zostać zmienione nawet za wolą stron umowy, której one dotyczą. Przepisy bezwzględnie obowiązujące mają zastosowanie do umów nawet, jeżeli strony stosunków cywilnoprawnych nie mają świadomości ich istnienia (ignorantia iuris nocet)” – napisał w opinii prawnej udostępnionej DGP.