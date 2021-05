‒ To kontynuacja ogromnych inwestycji w segmencie energetyki i infrastruktury transportowej, uzupełniona o nowe projekty związane z ochroną środowiska, mieszkalnictwem i cyfryzacją. Branża budowlana jest beneficjentem każdego planu inwestycji publicznych, nawet gdyby miały one zostać zrealizowane tylko częściowo – wskazuje dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

‒ To duże pieniądze , choć mocno rozproszone i raczej do mniejszych firm budowlanych. Dla dużych podmiotów jest to pula ok. 5 mld euro – mówił.

Polski Ład też ma napędzać budownictwo – tylko finansowanie przez państwo wkładu własnego do mieszkań może mieć wartość ok. 8 mld zł rocznie.

Na razie optymizm odzwierciedlają notowania deweloperów – indeks WIG-Nieruchomości urósł po ogłoszeniu planu o ok. 3 proc. Analitycy twierdzą jednak, że choć faktycznie jest szansa na wzrost także innych firm budowlanych, to na razie patrzą na nie z rezerwą.

‒ W roku bieżącym nabraliśmy prędkości i to spowodowało, że ceny materiałów, a jest to globalna tendencja, bardzo mocno wzrosły. W najbliższych miesiącach może to dotkliwe wpłynąć na kondycję firm budowlanych. Cena stali na przestrzeni ostatniego półrocza wzrosła o prawie 100 proc. To nie dotyczy tylko wyrobów stalowych, wiele cen elementów składowych poszybowało. Liczyliśmy na to, że jest to tendencja tymczasowa, ale już zakładamy, że ten skok cen będzie długotrwały – przyznaje Michał Wrzosek, rzecznik Budimeksu.