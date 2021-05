– To ciało ma charakter polityczny, wydaje rekomendacje i zachęca kraje do wprowadzania przepisów , które przyczynią się do zwalczania prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Rola FATF wzrosła mocno po zamachach terrorystycznych w USA w 2001 r. Amerykanie zaczęli przykładać do jej działań większą wagę i przekonywać, że wdrażanie zaleceń grupy przyczynia się do wzrostu wiarygodności gospodarczej danego kraju. To także istotne w kontekście np. współpracy z bankami z USA – tłumaczy osoba zajmująca się walką z przestępczością ekonomiczną w administracji publicznej.