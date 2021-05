– System depozytowy jest niezbędny przede wszystkim dla opakowań po napojach, aby móc odzyskiwać czysty strumień surowca do ponownego wykorzystania. Prawie połowa napojów i wody jest spożywana poza miejscem zamieszkania. Utrudnia to odzysk czystych odpadów tych opakowań do recyklingu i powoduje zagrożenie dla środowiska – tłumaczy Robert Szyman. Jego organizacja proponuje, by system obejmował też opakowania termoformowane. Szyman tłumaczy, że wykonywane są one między innymi z folii PET, PP, a także PS. – Na ich bazie, pod wpływem temperatury w procesie technologicznym, powstają tacki do żywności, np. do pakowania serów bądź wędlin, które dzisiaj, po użyciu, stają się niewykorzystanym odpadem. Odpad ten rzadko podlega ponownemu przetworzeniu na surowce do produkcji gotowych opakowań. Chcemy to zmienić – wskazuje.