Obie sprawy są pilne, bo zarówno nowelizacja KSC, jak i PKE – jak pierwotnie planowano – miały być przyjęte przed końcem ubiegłego roku. To regulacje mające duże znaczenie dla firm telekomunikacyjnych i informatycznych, gdyż ustalą nowe zasady funkcjonowania w tej branży – dostosowane do poziomu rozwoju nowych technologii.

Pakiet PKE – główna ustawa i ustawa wprowadzająca – jest obszerniejszy i stanowi implementację Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE), co powinno było nastąpić do 21 grudnia ub.r. Nowe regulacje zastąpią prawo telekomunikacyjne z 2004 r., a dodatkowo wprowadzają przepisy dotyczące zagadnień, którymi PT się nie zajmowało – jest to m.in. komunikacja niewykorzystująca numerów (tzw. usługi OTT – Over-the-top), komunikacja pomiędzy maszynami i usługi obciążenia rachunku (direct billing). Szeroki zakres PKE spowodował, że prace nad projektem się wydłużyły.

Na etapie uzgodnień międzyresortowych utknęła też nowelizacja KSC. Przyczyną zastoju jest drażliwość poruszanych tematów. Kluczowym elementem tego dokumentu są kryteria oceny ryzyka dostawców sprzętu do budowy sieci komórkowej piątej generacji (5G). Od ich doboru zależy bowiem, czy operatorzy będą mogli zaopatrywać się u chińskiego producenta – Huaweia. Poziom ryzyka będzie oceniać Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa, które funkcjonuje przy Radzie Ministrów. Decyzję o uznaniu firmy za dostawcę wysokiego ryzyka będzie mógł wydać minister właściwy do spraw informatyzacji , czyli obecnie premier. W takim przypadku sprzętu inkryminowanego producenta nie będzie wolno kupować, a już posiadany trzeba będzie usunąć z sieci w ciągu siedmiu lat – lub pięciu, jeśli znajduje się w infrastrukturze krytycznej.

Rozstrzygnięcie tej sprawy jest potrzebne, by Urząd Komunikacji Elektronicznej mógł rozpocząć aukcję pasma C, w którym powstanie ogólnopolska sieć komórkowa piątej generacji. Chodzi o to, by zasady bezpieczeństwa nowej sieci, które UKE umieści w dokumentacji aukcyjnej, zgadzały się z ogólnymi przepisami.