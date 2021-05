Wyższe obciążenia osób lepiej zarabiających, które wezmą się z modyfikacji w składce zdrowotnej, nie najlepiej wróżą też ubezpieczeniom na życie. Jedna rzecz to faktyczne możliwości przeznaczania na nie pieniędzy. Drugą znów jest koszyk obciążeń i to, jak będzie on wyglądał z perspektywy dzisiejszych klientów towarzystw, czyli w dużej mierze osób, które na zmianach mają stracić. Wiele będzie zależało także od koniunktury w gospodarce czy dalszego rozwoju pandemii. Ostatnie kwartały sprzyjały kupowaniu polis i abonamentów zdrowotnych. A przede wszystkim od tego, jaką formę przybiorą finalne rozwiązania. Jakkolwiek by one jednak wyglądały, popularności ubezpieczeń nie zwiększą. Najważniejszym gwarantem naszego bezpieczeństwa – zdrowotnego i finansowego – nadal będzie państwo. A jego znaczenie jeszcze wzrośnie.