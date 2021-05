Wyniki, jakie w piątek podał GUS , świadczą co najmniej o dwóch zjawiskach. Pierwsze: gospodarka adaptowała się do stanu pandemii. Rolę rozgrywającego przejął przemysł. Gdy były zamknięte usługi, większa część popytu przeniosła się na kupowanie towarów, co akurat polskiej gospodarce bardzo służyło. Mocny popyt konsumpcyjny ma być charakterystyczny nie tylko dla Polski, ale też dla innych krajów. W tym dużych odbiorców polskiego eksportu. Przemysł zyskiwał zatem podwójnie: na zwiększonych zakupach towarów w kraju i mocnym popycie z zagranicy. Gdyby nie ograniczenia podażowe w produkcji, to kto wie, czy wynik za I kw. nie byłby jeszcze lepszy. Ale i tak jest niezły, co wynika ze struktury polskiej gospodarki. Dużą część PKB wypracowuje właśnie przemysł, to ok. 25 proc. tzw. wartości dodanej. W przypadku usług, których działalność ograniczono, to ledwie kilka procent. Na przykład gastronomia i hotelarstwo, zamknięte od października ub.r., w normalnych czasach wypracowywały ledwie 1,3 proc. wartości dodanej (teraz to znacznie mniej, poniżej 1 proc.).