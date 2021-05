Dobre wyniki w zakresie frekwencji to, zdaniem ekspertów, efekt m.in. rosnącego poczucia bezpieczeństwa, coraz większej liczby osób zaszczepionych, otwierania szkół, ale też powrotu do pracy stacjonarnej, zmiany pogody, odraczanych w czasie zakupów oraz wysokiego poziomu optymizmu konsumentów

Choć nie ma jeszcze wyników z obrotów za ten czas, to z nieoficjalnych rozmów wynika, że i one mogą przekroczyć nie tylko ubiegłoroczny poziom, ale też ten z 2019 r. Jak zauważają eksperci, od dłuższego już czasu bowiem widać, że obroty wypadają znacznie lepiej niż odwiedzalność. To związane jest ze zmianą zwyczajów – do centrum handlowego przychodzimy już w konkretnym celu – by coś kupić.